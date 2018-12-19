政Whats噏：時空冰封27載　科學館被嘲恐龍時代

自1991年4月啟用至今嘅香港科學館，政府話係為大眾探求科學知識嘅「理想地方」，鼓勵參觀者從各種體驗中探索同學習科學嘅樂趣。講就講到好理想，但查實科學館內16個常設展覽中，有7個係27年來都無更新，時空停留咗喺90年代，嚇到一眾立法會議員坦言好難堪，覺得不可思議，炮轟政府羞家，更嘲笑科學館展品係恐龍時代出產，情況好災難，連長者都覺得Out！講到咁大鑊，唔知管理博物館嘅民政事務局可以點收科呢？



立法會民政事務委員會今日(19日)開會，審議政府申請2000萬港元畀科學館做5年更新展覽計劃，會上有多名議員發言，其中體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國算係溫和派，只係話廿幾年都冇更新，覺得好不可思議，認為應該恒常約5年做一次，而議員何啟明就話早幾日陪囝囝去完，大嘆「我細個玩嗰啲，我個囝都仲玩緊啊」。



資訊科技界議員莫乃光就毫不留情，話科學館應該叫歷史博物館，啲展品好舊，唔應該叫學生去睇，費時佢哋將來對科學無興趣，兼且以為科學「就係咁」。佢仲話政府3年畀1000億港元搞創科，民政局諗住2000萬港元更新展覽就算？擺明係懶得做，就算攞2億港元都冇問題，拆咗成幢再起都得，覺得依家個館好羞家。



議員鄺俊宇就寸爆當局，話科學館好特別，時間停頓咗喺90年代，磁電廊仲介紹緊視象通話科技。佢又話食品科學廳仲尷尬，撳吓個掣，啲食物就着燈，滿足大家撳掣同睇着燈嘅慾望，認為個館係展覽緊90年代點睇未來科技，係恐龍時代文物，旅客睇到都想喊，連長者都嫌磁電廊過時，呢個係災難級問題啊！



話雖如此，鄺俊宇話重溫完都覺得開心嘅，90年代嘅感覺番晒嚟。康樂及文化事務署助理署長(文博)陳承緯好似執到寶咁，即刻回應話「參觀令你開心，某程度都達到功能」。聽到委員會主席郭偉強打個突，叫署長如果冇嘢就唔好答嘞。民政事務局副局長陳積志就錄音機上身，話科學館舊年錄得超過200萬人次入場，好有吸引力，亦因為咁唔可以休館做大翻新，希望議員明白喎。



班議員鬧得咁甘，都係因為知道科學館有吸引力，但都要與時並進㗎，所以成日話議員阻政府攞錢，今次班議員就想政府攞多啲，都只係想做好件事，費時最後醜出國際啫！