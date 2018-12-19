每日一片：7人車逆線行　對頭車大方讓路被圍插

大懵司機在馬路上逆線行駛情況不時發生，不過絕大部分人發現對頭車時，便會醒覺。近日有網民駕車時，迎面一架7人車逆線駛至，惟對方發現有對頭車時，仍堅拒讓路，最後網民駛開讓對方繼續前行。惟其禮讓行徑卻招來網友狠批是好心做壞事。



事發於本周一(17日)傍晚約6時半，網民Momo Chiu上載車cam片段到網上，片段所見當時路面有來回兩條行車線，中間以水馬分隔。片段段開始不久，一架白色7人車迎頭駛至，期間對方雖然發現有對頭車，但仍冇掉頭及停下的舉動，直至兩車駛近停下時，7人車仍採取「以靜制動」，最終雙方對峙一會，由Momo讓路，將車駛至對行線，讓7人車通過，事後他更留言稱，「師兄，溫馨提示，呢條路成日改，你逆咗線呀，入嚟嗰陣頭段已有一架車倒緊」。



不過其禮讓舉動卻招來網友狠批，「咁都讓，佢仲以為自己啱」，有人估計7人車大模廝樣等人讓路，是根本不知自己逆線行車，「佢可能諗係你行錯」、「你做好人，變咗害後面啲車」，亦有人語重心長說：「真係唔好郁，你(如果)過咗對面線令到意外發生，唔止害人，自己亦有好多嘢上身」。