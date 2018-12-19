土地供應小組將敲定報告　倡分階段收回粉嶺高球場

土地供應專責小組昨(18日)召開會議，討論小組報告的籌備工作。有消息指，小組已大致敲定報告，在18個土地供應選項中揀出3個短中期及5個中長期方案作優先選項，包括粉嶺高爾夫球場、新界棕地、新界私人農地、維港以外填海、東大嶼都會填海、內河碼頭、新界新發展區、岩洞和地下空間。



據了解，選項中最受關注的粉嶺高球場，小組傾向要求政府爭取分階段收回整個高球場。即優先研究早前政府提出的局部方案，發展高球場以東約32公頃土地，興建公營房屋；其餘140公頃方面再由政府從長計議。消息指小組將於本月27日開會討論通過小組報告內容，以及在任期內跟進政府的工作。



消息指小組建議優先發展8個選項，包括粉嶺高爾夫球場、新界棕地、新界私人農地、維港以外填海、東大嶼都會填海、內河碼頭、新界新發展區、岩洞和地下空間，冀望能提供約2900公頃土地。而發展郊野公園邊陲地帶的選項或因支持率不高，面臨暫時擱置。



小組主席黃遠輝表示，報告包括分析公眾意見及選項，及歸納為策略建議的工作已經完成。小組下周四(27日)開會討論通過小組報告最終內容。小組收集了逾130萬條意見，逾100頁的報告會設中文及英文版本。目前尚有文字校對、翻譯英文版本的工作有待完成。



立法會議員尹兆堅認為土供組態度軟弱，相信其內部仍有角力和拉鋸。早前政府提出若土供組沒有達成一致意見，政府將自行決定，尹批評這是「打矛波」，擔心政府仍會保留高球場。



香港哥爾夫球會發言人回應指，香港需要更多、而非更少的場地供高爾夫球和體育發展，因此認為粉嶺高球場應該完整地予以保留。