活化工廈作過渡性房屋　議員倡政府資助改裝

立法會發展事務委員會下午開會，討論重啟活化工廈政策，當中包括改裝作過渡性房屋，委員會通過議員田北辰提出的議案，促請政府研究動用關愛基金，資助業主裝修工廈作過渡性房屋。



田北辰解釋，有工廈業主希望政府協助內部裝修，無理由要他們貼錢做好事。發展局局長黃偉綸表示樂意向運輸及房屋局的專責小組提出。議員葉劉淑儀質疑政策只是畫餅充飢：「無着數，有幾多人願意做善長？」黃坦言過渡性房屋確是社會服務，專責小組有與工廈業主商討中。



議員范國威擔心改裝成本高，過渡性房屋租金難以低於市值。黃偉綸表示政策豁免好多通風採光要求。議員尹兆堅建議政策由5年期延長至10年期，加大誘因。議員劉國勳擔心工廈改作過渡性房屋是掛羊頭賣狗肉，為24小時工作室開綠燈，將之合法化。黃偉綸表示政策不是將工廈劏房合法化，政府構思是業主要找非政府組織助推動，過渡性房屋是非牟利性質。



議員馬逢國表示，活化工廈政策令文化藝術界受到好大打擊，今次重啟政策，預留10%面積作文化藝術用途，有條件調高，因為業主在政策之中獲利甚豐。黃偉綸稱，今次重啟政策，條件比上次更辣，若再進一步加辣，擔心達不到效果。