政Whats噏：屋宇署都抽水　fb粉紅字講滲漏

政府宣傳珍惜食物嘅吉祥物大嘥鬼抽水能力向來出眾，不過似乎今次遇到勁敵，皆因屋宇署今日(19日)喺Facebook出手，跟風大講滲漏！



話說近日有網民留意到，立法會議員葉劉淑儀懸掛一條粉紅色嘅橫額，內容有關滲漏，上面仲有一滴粉紅色水滴，令到網民無限聯想，以為講座係同尿滲、女性經期等有關。



而屋宇署今次緊貼網上潮流，喺Facebook上載一張以粉紅色為底嘅相片，當中配以「滲漏No More！」嘅字句，隔籬更加上紅色水滴，貼文更有hashtag樓宇唔保好易老、樓宇滲漏講座等，最抵死係嘅一個hashtag就係改篇尿滲廣告對白做「點驗都無顧忌啦」。



不過，該貼文其實係想帶出樓宇要Keep fit保養，先可以住得安心嘅信息，並非純粹為抽水，但一眾網民一見到就已經聯想到葉劉淑儀，紛紛留言標註葉劉淑儀，驚死佢睇唔到。



另外，葉劉亦都喺橫額出事後認錯，不過係為過咗限期先申請加入跟進不適切住屋嘅政策小組委員會一事。佢喺前日(17日)去信主席鄭泳舜要求加入，仲認衰稱一時疏忽，希望可以接納申請咁話。