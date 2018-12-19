港鐵四線齊冧　列作4宗事故共罰款800萬

港鐵今日(19日)向政府提交今年10月16日發生的「四線齊冧」事故調查報告，指事故成因是四條鐵路線採用的信號系統SACEM分別由Alstom及西門子(Siemens)設計，而兩個設計商就軟件計數器的重置安排設計不一，導致四條鐵路線的33部區間電腦不穩定，觸發「冧檔」。另外，港鐵將「四線齊冧」視為4宗個別事故處理，合共被罰款800萬元撥作明年車費優惠。



調查報告指，Alstom設計的系統負責荃灣線、港島線及大部分觀塘線的運作；而西門子設計的系統則負責其餘觀塘線及將軍澳線運作，兩套系統經由設於觀塘站及藍田站的區間電腦作聯繫。Alstom系統的計數器達致上限數值時會自動重置，但西門子系統的計數器達到上限數值時則要人手重置。由於兩者重置安排不同，導致四線的33台區間電腦不停重複進行重置，結果系統不穩定。



港鐵車務工程總管李家潤指，兩個系統大約於使用20年後其計數器數值會達到上限啟動重置，港鐵過往不知道Alstom系統的自動重置安排，亦不知兩套系統的重置安排不同，在聯網情況會出現不協調。港鐵已在各線聯網的鐵路站安排開關，減少將來發生同類故障時的影響範圍，港鐵亦檢討網絡內的信號系統軟件設計，成立專責小組負責新舊信號系統融合。



另外，事故當日港鐵無派出接駁巴士接載受影響乘客。港鐵車務總監劉天成表示，當日港鐵就事故成立的「心戰室」考慮多項因素後作出此決定。港鐵車務營運總管鄭群興指，由於事故涉多條鐵路線，港鐵與運輸署及警方預先制訂的接駁巴士方案均不適用，加上相關工作人員過往未有演練，不熟悉如何該情況下維持乘客安全有序上落車，加上為免引起路面交通混亂，故決定不派接駁巴士。



鄭指港鐵會於明年中前與運輸署檢討接駁巴士安排，將來不排除會安排特快接駁巴士接載受影響乘客，換乘至另一條無故障的鐵路線。



立法會議員田北辰認為罰800萬港元已是「重罰」，但質疑港鐵信號系統兩個設計商的軟件計數器重置安排不一，是設計有問題，未能預早發警號，港鐵管理層應申撥款及早更換系統，檢討現時系統「用到殘才換」的文化。