網民熱話：半身倒插坑渠　好心人為執車匙去到盡

人間慘事何其多，幸得好心人相助，為冬日增添一絲暖意。昨日(18日)一名司機在取車期間，車匙不慎掉進坑渠，一籌莫展之際有數名疑似裝修工人出現，更為司機「瞓身」入坑渠取出車匙。救星賣命舉動被街坊激讚人間有愛，「好人到冇得頂！」



現場是元朗又新街，事發時司機打算取回停泊於路邊的座駕，卻不慎把車匙掉進地下坑渠。司機一度趴地欲救回車匙不果，女友人在旁憂心忡忡，場面引起不少街坊圍觀。期間有人找來估計是附近開工的工友協助，他們戴上手套，以鐵筆打開渠蓋。惟車匙已掉入「深淵」，其中一名工友脫下帽子，半身「倒樹葱」插入水渠「挖掘」，最終取回車匙。



事件被網民上載至Facebook專頁「盡在元朗」分享，吸引過千網民讚好，不少元朗街坊大讚工友有愛，「成個人瞓低幫佢搞，又污糟邋遢都在所不惜，抵讚！」不過有網民擔心此舉存在安全忍憂，「唔應該執，太危險！冇裝備，半個人捐入去，就算冇意外都唔知會感染乜嘢菌。」亦有人好奇指，工友賣命執車匙，車主究竟給了多少打賞。「咁落力，打賞應該唔會少啩！」



網民有話說：



JerJer Tai：其實好危險，不應為車匙叫人搵命博！



Joe Cheung：隨時無命。



Wong Nga Yi Ellie：睇見到驚…



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