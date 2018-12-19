港鐵冧四線補牢　運署研增巴士來往主要港鐵站

港鐵公司今(19日)向政府提交今年10月16日荃灣線、港島線、觀塘線及將軍澳線共4線「齊冧」事故調查報告。港鐵成立的檢討委員會建議港鐵與運輸署共同檢討在明年年中前在較長延誤或全線只能提供有限度列車服務情況下，調派接駁巴士行走受影響路段的主要港鐵站、或其他只有少量甚至沒其他交通安排的車站的可能性。



針對4線採用的信號系統由2個設計商設計，設計商就軟件計數器的重置安排設計不一，委員會建議檢討及執行維護計劃，在軟件計數器達至重置啟動點或上限數值前，以人手重置鐵路系統內的計數器，尤其是信號系統。委員會提出邀乘客參與更多演習及演練等。



報告指該次事故後，港鐵已於相關鐵路線聯繫的位置安裝手動開關，以便有需要時能有效分隔或連接鐵路線，港鐵會定期檢查所有相關鐵路線的軟件計數器的運作，亦已檢查其他鐵路線的信號系統，已進行重置或確定它們沒類似的重置安排不一致的情況。



政府回應指，港鐵的報告確立事故與信號系統更新工程及其測試無關，機電署已指示港鐵全面檢查信號系統，並在進行信號系統更新及測試時繼續密切監察。運輸署正與港鐵檢討現行應變計劃，包括發生鐵路事故時在受影響的車站提供免費接駁巴士的安排，檢討預期明年年中完成。



立法會議員譚文豪認為報告反映事件屬「人禍」，港鐵在員工培訓、工作指引上均有問題，而前線員工不懂重置系統，最大責任在於制訂培訓內容、編寫工作指引等的高層員工。至於罰則，他指目前的罰款制度等同「罰香港人」，認為罰則應與港鐵董事局成員薪酬掛鈎。