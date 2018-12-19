沙中線紅磡站首驗　運房局證3支鋼筋不合格

港鐵上周開始在沙中線紅磡站擴建工程鑿開石屎檢驗。立法會議員田北辰指，據他收到的消息，第一批檢驗發現有3支鋼筋，全部扭入螺絲帽的深度均不足。原本鋼筋應該扭入40毫米，當中容許3至4毫米偏差，但今次檢驗的3支鋼筋都偏差大約7至10毫米，懷疑都被人剪短。他形容有關不合格比例高得嚇人，難以想像最終結果如何。



運輸及房屋局於深夜證實，首階段開鑿位置經初步檢視後發現，有3支鋼筋螺絲帽均外露超過2個扭紋，該結果並不符合螺絲帽供應商最多外露2個扭紋的標準。根據在現場進行非破壞性測試的初步結果，3個螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為29毫米、34毫米及34毫米，結果仍雖等待港鐵公司提交的正式檢測報告才能作實。



至於對在東西走廊月台的混凝土層板開鑿時涉及安全問題的關注，直至目前為止，在有關工地並未發現有不符合安全標準的情況，政府及港鐵公司會繼續留意及監察工地的安全情況。



港鐵回應時指，在經已鑿開的位置中進行檢測的3個螺絲帽，並未發現有鋼筋被剪短的情況。至於這些螺絲帽和鋼筋的接駁情況，會納入全面核實工作第三階段的評估中。港鐵強調，螺絲帽與鋼筋出現不同程度的接駁，並不一定代表螺絲帽的組裝無效，或構成對車站整體結構及安全的關注。