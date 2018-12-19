監測站僅量近地污染物　政府擬斥5500萬購新系統

環境局建議政府明年第一季批准撥款5500萬港元予環境保護署，添置15套懸浮粒子、測風及臭氧激光雷達(LiDAR)系統，識別空氣中臭氧與懸浮粒子在珠三角區內的傳送軌迹，從而提高空氣質素方面的模擬和預測能力。



立法會環境事務委員會今日(19日)開會，環境局副局長謝展寰表示，新系統可解決現有地面監測站難以監測空中污染物散布情況，在各區布置激光雷達系統，可監控臭氧或霧霾的形成過程及是否由鄰近地區傳入，數據將有助香港與鄰近地區商討污染物處理政策。



根據環保署提交文件指，全港16個傳統空氣質素監測站只能測量近地面水平的空氣污染物，新系統能夠即時測量離地數公里的高空污染物濃度、風向風速的垂直或立體分布情況，所得數據可補充在地面搜集的數據，有助了解污染物在大氣中的傳輸機理。



另外，環保署計劃於外圍地帶設立4個監測站，監測進出香港的氣流特質，餘下1個監測站設於較中央的市區，以監測市區建築物對微氣候和污染物擴散的影響。建議在2021年全面實施後，每年經常運作開支約700萬港元。