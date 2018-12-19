旺暴案警司稱暴徒執磚追逐　如磚雨傷及同袍

前年2月發生的旺角暴亂案，4名涉案人士包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7項控罪。控方今日(19日)續傳召高級警司莫慶榮作供，他續說及16年2月9日凌晨約2時後在旺角發生的事，控方播放相關片段。其一片段為凌晨2時在砵蘭街某電視台拍得第三被告林傲軒站於警方防線前，莫確認林向警方作出拋擲動作。



莫指其後在亞皆老街見有大批群眾於彌敦道南北行車線聚集，遂帶同機動部隊從彌敦道南行線向南推進，沿途很多雜物，附近有火光，由於人手不多故推進緩慢。其後有人開始向警方掟雜物，及後有人掟磚，情況失控，莫形容他們變「暴徒」。



莫當時部署將「暴徒」趕往橫街，凌晨4時他們行至山東街交界，暴徒向警察掟磚，莫形容像「磚雨」，情況非常危險。該些磚向着他們的腳及頭部拋擲，使他們退往奶路臣街，有同事受傷，莫背部兩度中磚，他們退後時暴徒仍執磚追着他們。之後有同事支援，包括速龍小隊，小隊指揮官接手指揮，直至早上約8時情況始受控。



另外，法官提醒陪審團，雖然有證人使用「暴徒」字眼，陪審團仍可有自己看法，不論證人用哪些字眼，陪審團需自行判斷該些人士是否「暴徒」。