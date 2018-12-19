調查指社會不了解侏儒症　患者：曾被歧視叫咕嚕

俗稱「侏儒症」的矮小症，泛指因身體或基因狀況而導致成人身高不高於147厘米。香港城市大學公共政策學系獲平等機會委員會資助，於去年11月至今年7月進行矮小症生活研究，與6名患者及4名患者家屬深度訪談，並訪問523名市民，發現大眾對矮小症了解不足，社會有歧視情況，現時的無障礙設施更無照顧到矮小症患者，令他們生活充滿不便。



調查指出，逾80%受訪者認為自己對矮小症認識不足，僅26.8%人知道矮小症是殘疾人士，更有60%人認同矮小症患者在香港深受歧視，多於20%認為歧視十分嚴重。該系副教授邱勇指，侏儒及小矮人在一些遊戲及童話故事中被塑造成火爆、笨拙及脾氣差的形象，「好似白雪公主啲小矮人咁，畀人以為矮小症患者比較笨拙」，令社會產生歧視。他建議政府增加教育，參照其他國家修改建築指引，並要求媒體創作有關小矮人題材時，應徵詢患者意見。



邱續稱，不少矮小症患者反映購物或去圖書館時，無法拿取較高的貨物及書本，更幾乎無法試用櫃員機等；屋宇署雖有無障礙設施設計指引，惟只考慮輪椅、視障或聽障人士，明顯較其他國家落後，甚至比斯里蘭卡等發展中國家更差。



平機會政策、研究及培訓科總監朱崇文表示，根據反歧視條例，若有建築設施是殘疾人士無法使用，即構成間接歧視，惟條例同樣豁免有改建困難的建築。該會一年接獲5至600宗殘疾人士投訴個案中，有近30%均與無法使用建築物通道有關，他承認該會在執行條例上有困難，要審視每宗個案，建議政府應修改建築物設計手冊，從源頭解決問題。



37歲的矮小症患者鍾愛寶，進行過肢體延長手術後仍只有133厘米高，她指社會對矮小症照顧不足，如銀行櫃枱設得非常高；又稱求學時曾被導師歧視，「吓你咁矮點做實習？」對香港的歧視情況感失望。她形容，「畀人叫小矮人已經唔叫難聽，曾經有人叫我魔戒個隻咕嚕」，希望大眾能加強對矮小症認識，減少歧視。