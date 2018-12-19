廣東淪陷！珠海爆非洲豬瘟 　現場設檢疫消毒站

非洲豬瘟殺入廣東！農業農村部周三（19日）公布，廣東珠海市香洲區發生疫情，一個屠宰場有11頭豬發病後全部死亡。目前內地已經有23個省市自治區爆發疫情，共97宗個案。東網記者前往爆發疫情的屠宰場「珠海市食品有限公司」，發現現場竪立了非洲豬瘟疫點的告示牌，並已被臨時封鎖，同時設立檢疫消毒站，地上有消毒藥粉。



據現場消息指，周日（16日）一批由佛山高明區運來的數十頭豬，其中有3隻運抵時已死亡。當時獸醫和屠場當局認為，豬隻只是運送期間正常死亡，未引起重視。翌日陸續有其他豬隻死亡，才引起屠場重視，並向上級通報，進行檢驗程序。惟屠場疑似遲報疫情，疫情已迅速蔓延，非高明區運至的豬隻亦受感染，由於全場有1600頭豬，當局要求周一（17日）開始停運停宰。直至周三下午，確診死亡豬隻感染非洲豬瘟，屠場將1600頭豬全部無害化處理。當局要求，該屠場最少停宰停運豬隻40天。



當局通報指，當天下午接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衞生與流行病學中心確診，香洲區一屠宰場發生非洲豬瘟疫情。該屠宰場有同批待宰生豬50隻。



疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。



珠海作為生豬調入的大市，每年有近70萬豬隻，從省內雲浮、湛江、南海、陽江等地調入。是次疫情首次侵襲廣東，不排除是有未發病的生豬調入當地後而爆發，更有可能是當地檢疫監管措施存有漏洞，表示目前尚有機會在其他豬場爆發。



面對疫情及糧食安全的危機，中國自7月以來，生豬的價格已上漲約25%。相信臨近新年，加上是次廣東首度爆發非洲豬瘟，豬肉的價格勢必會再有提高。同時，雞、鴨、鵝等亦相信會因禽流感，令市場一度肉價高漲。



另外，廣東省委常委、常務副省長林少春，在上周二（11日）召開的全國加強非洲豬瘟防控工作的會議中，表示會按「用最高的標準，做最充足的準備，進行最嚴密的防控」的要求，進一步落實防控措施，堅決做好非洲豬瘟防控的狙擊戰、殲滅戰和持久戰。惟會議剛過去一周，珠海隨即淪為廣東省首個爆發疫情的地方。