The ONE錶行劫案　男疑犯深圳落網

華人置業集團（簡稱華置）前主席劉鑾雄名下的尖沙咀The ONE商場，本年9月30日發生持槍劫案，有獨行賊劫走3隻總值約60萬元的名錶逃去，警方經調查後，相信賊人犯案後，先將該疑似手槍及犯案時所穿衣服，丟棄在一商場垃圾桶，之後帶着贓物到中港碼頭出境並乘船往澳門，遂通報公安部及廣東警方。據了解，疑犯逃至澳門，再經珠海到深圳。



兩地警方聯合進行調查，至10月10日，深圳警方在羅湖拘捕姓蔡（26歲）男疑犯，有人在被捕後交代贓物去向，深圳警方之後在深圳市羅湖區、珠海市香洲區尋回3隻失錶，而香港警方亦在一個垃圾中轉站，尋回涉案疑似手槍，以及他犯案時所穿的上衣及外套。至今日（19日）下午，兩地警方在深圳皇崗口岸共同簽署移交書後，深圳警方將蔡押送至皇崗口岸落馬洲大橋深港分界線，連同3隻涉案名錶，一併移交香港警方。



油尖警區副指揮官(刑事)警司陳子良表示，經過鑑定後，相信該疑似手槍僅為一支氣槍，所發射能量不超過2焦耳，在法例上不算槍械，而該氣槍在一般玩具舖可購得，並無裝膠珠彈。據知，蔡曾任職地產代理，涉嫌「持械行劫」被捕，將通宵扣查，警方經進一調查後，相信他另牽涉2宗於8月在元朗及上水發生的盜竊案，2案涉及2隻名錶，總值15萬港元，賊人在2宗案無使用任何武器。警方相信，賊人覷準名錶落手，是方便容易變賣。



事發於當晚7時許，一名穿西裝的賊人扮顧客進入錶行，聲稱要買名錶，職員不虞有詐，從飾櫃取出3隻名錶供他揀選，賊人左看右看近20分鐘後，突然拔出疑似曲尺手槍指嚇職員，伸手迅速掠走3隻手錶後奪門逃去，案件交由油尖警區重案組跟進。

