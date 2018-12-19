不控梁振英泛民擬召鄭若驊　議員促鄭解釋未控黎智英

律政司早前決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL公司5000萬元案件後，多名民主派議員去信立法會司法及法律事務委員會，要求召開特別會議，邀請律政司司長鄭若驊出席並交代不檢控的理據。委員會今日(19日)開會討論是否召開特別會議。有份要求舉行特別會議的議員林卓廷批評不檢控梁是鄭一個人的決定，未有尋求其他法律意見，做法損害港人對法治及廉潔的信心，鄭應到立法會交代。



議員何君堯就指，如要召開特別會議就不應只討論不檢控梁振英的決定，稱違法佔領行動期間，壹傳媒黎智英等違反清場令但仍未檢控，認為佔中案及議員收黑金案律政司都未有交代，應先討論上述個案。



勞工界議員何啟明稱，如要鄭到立法會交代不檢控梁振英，為何不就《東方日報》記者被黎智英刑事恐嚇一事交代，又指黎涉及的黑金案律政司亦沒有交代。議員麥美娟認同黎涉嫌恐嚇記者，「東方日報APP日日有，唔通社會唔關注咩﹖」質疑泛民為政治目的進行政治炒作。



議員許智峯批評鄭未有詳細交代不檢控梁振英原因，在社會關注下仍放假是不適當及不負責任，要求就是否召開特別會議表決。惟委員會主席梁美芬拒絕，僅稱會就律政司檢控政策事宜邀請鄭到立法會。



林卓廷會後不滿建制派為律政司和梁振英護航，無視過往立法會多次邀請鄭到立法會交代重大案件的理據，他又曾收到消息指身兼廉署審查貪污舉報諮詢委員會成員的鄭若驊，面對其他成員質詢為何不諮詢外判大律師意見，鄭重申其一頁紙的聲明。