街道選樹指南出爐　細葉榕榜上無名

編制了2年的《街道選樹指南》終於出爐，列出80種、包括部分港人不甚熟悉的樹木品種，如非洲楝、彩虹雨樹及狐尾椰子等，供政府部門和有興趣在街道種樹人士參考，反而香港常見的細葉榕卻榜上無名。發展局解釋，《指南》是根據觀賞價值、生態價值和樹冠大小等因素列出樹種，非詳盡無遺，歡迎使用者建議其他符合標準的合適品種。



《指南》涵蓋一套簡單易明、以圖像呈現的「樹木資料冊」，列出每種樹種的基本資料，包括應對不同市區栽種環境的抗禦力、特性、樹種特質和彩色照片等，亦有建議種植的街道類型。以狐尾椰子為例，《指南》稱其防蟲害疾病能力高，觀賞性則中等，但種植時要留意其老葉，以免掉落造成傷害，並建議在持續乾燥的日子加以灌溉。



《指南》是由發展局轄下的綠化、園境及樹木管理組推出，列出的屬較少應用而適合在香港街道種植的品種，同時附有「街道選樹應用程式」，中文版全文將在明年年第一季上載。發展局稱，香港市區路旁栽種的樹木主要有20個品種，多樣性不足，而種植品種較單一更可令香港市區林木更易受病蟲害影響，亦會令泥土質素下降，增加護養壓力。