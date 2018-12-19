涉行賄68萬助取馬會會籍　會籍顧問公司遭控

一名會籍顧問公司經營者，涉嫌串謀使多名香港賽馬會會員各收受一筆68萬港元賄款的部分款項，以協助一名人士申請馬會賽馬會員會籍，今日(19日)被廉政公署落案起訴。該經營者獲准保釋，周五(21日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



52歲被告韋駿鋒，被控一項串謀使代理人接受利益罪名。涉事公司是一間協助客戶申請本地著名會籍，包括馬會會籍的顧問公司，韋案發時則為該公司的經營者。而馬會賽馬會籍及/或全費會籍的申請人，須從打算提名他/她的遴選會員獲得申請表，有關申請須分別由各一位遴選會員提名及附議，並由另外3位全費或賽馬會員支持。



控罪指，被告涉嫌於2016年5月27日至7月14日期間，與一名稱為「莫先生」的男子及一些身份不詳的馬會會員串謀，使該些會員在無合法權限或合理辯解下，從一名稱為「明哥」的人士接受利益，即一筆68萬港元的部分金額不詳款項，作為向「明哥」提供馬會賽馬會員會籍申請表及在提及、附議和支持「明哥」申請馬會賽馬會員一事上予以優待的誘因。