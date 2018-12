港大法律學院Home exam蝦碌　考生白等試題

香港大學法律學院發生考試「蝦碌」事件,法律學院原定今日(19日)下午2時在網上發放其中一科的考試試題,讓學生在家中應試,卻未有如期發放試題,學生「等了又等」未能如期考試。據知多名學生致電或親臨法律學院辦公室查詢,卻不得要領,法律學院其後發出電郵,承認課程導師與學院出現溝通誤會,令考試未能如期進行。



涉事的為Introduction to Chinese Law期末考試,考試屬「take home exam」,學生可在家中完成考試,再經互聯網提交答案,學院原定今午2時在網上發放試題,但學生乾等句鐘仍不見有試題上載,有學生曾向校方了解,有學院職員稱不了解情況,會嘗試聯絡課程負責人跟進。



法律學院及後向全體考生發電郵,解釋未有如期發放試題,是因課程導師與學院出現溝通誤會(miscommunication between the course teacher and the Department),考試將順延一天,改於明日(20日)下午2時發放試題,學院就此向考生致歉。由於考試延期,令部分學生出現與其他考試「撞時間」,受影響學生獲准加時應試。