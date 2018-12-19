豬瘟勢洶供港豬價今飆3%　料新年前後漲30%

廣東省首爆非洲豬瘟疫情，雖然珠海市香洲區沒有供港豬場，但香港活豬業界收到消息，指因內地廿多個省市爆疫情，活豬供應勢趨緊張，新一年前後，內地供港活豬價格有可能調高30%。



內地海關總署本月初公布的《內地供港澳活豬註冊養殖場名單》，已有4間供港豬場被「塗紅」，指其豬場位處非洲豬瘟疫區所在縣，因而其活豬需暫停供港。相關豬場分別位於江西、湖北及湖南省。至於廣東省的76間供港豬場，有3間位於珠海斗門，與香洲區有一段距離。



食物環境衞生署最新數字可見，今日(19日)有3887隻內地活豬供港，比昨(18日)少百多隻。雖然業界稱活豬減少是恒常市場調節，與廣東省首爆非洲豬瘟無關，但今日每擔活豬平均批發價已較昨日上升3%，達1255港元。



食物環境衞生署回覆指，現時珠海共有3家註冊供港活豬養殖場，但都不在出事的香洲區內。今年截止昨日，該3家註冊活豬養殖場供港約3840頭食用活豬，本周至今則沒有供應到港。署方指，香港活豬供應逾90%來自內地，所有供港豬場均未受疫情影響，而供數量和拍賣價大致保持穩定。



另外，澳門方面，民政總署預料活豬供應量將減少，已與內地海關檢驗檢疫部門保持密切聯絡，確保供應，署方將加強各項檢驗檢疫工作，保障活豬質量及食用安全。澳門有商會指，珠海活豬有95%屬同一集團供應至養殖場，擔心未來生豬供應受影響，今日有140頭生豬運至澳門屠宰場，較平常供應大減一半。