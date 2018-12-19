威逼客人買服務涉款30萬　健身中心4職員被捕

海關版權及商標調查科不良營銷手法調查組，早前接獲市民舉報，指一間健身中心兩間分別位於油麻地及旺角的分店的職員，涉嫌在銷售健身服務時，顧客在購買健身服務後，訛稱顧客尚未全數繳付原本承諾購買的健身計劃，藉詞要求顧客繳付額外的金額。4名顧客遭人施加不當影響後，最終迫使他們購買分別價值16,200港元、48,000港元、10,800港元及逾24萬港元的健身會籍，總涉款超過30萬港元。



今日(19日)晚上，海關人員到旺角彌敦道該中心的旺角分店，以涉嫌使用具威嚇性行為銷售健身服務，違反《商品說明條例》拘捕包括負責人及銷售人員共4名男子(21至23歲)。海關表示，健身中心不良營銷手法是，銷售人於街上兜客時，以免費試玩為名，帶客人上健身中心，並銷售健身服務。惟當客人承諾購買一個金額的健身服務後，銷售人員即反口，指客人原本應承購買的原價服務非常昂貴，從而迫使客人付出額外金錢購買高價健身服務，兩者價錢相差可以高達10倍，即由幾千變幾萬元。



受害人有男有女，都是年輕人，他們因入世未深，不懂即時報案受害。損失24萬元的受害人，除購買一般健身服務外，還有私人教練，分幾次付款。涉案健身中心於今年開業，職員沒有毆受害人，僅以言語恐嚇或不讓他們離開。



海關呼籲，市民購買服務時，不要輕易將身份證及信用卡，交給銷售人員，未清楚了解服務內容及價錢，或不想購買服務，應堅決拒絕簽署任何銷售文件。