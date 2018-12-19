毓民特區：好大喜功倒錢填海　港府刻薄寡恩

政府明年二月公布新一份財政預算案，財政司司長陳茂波和多名行政會議成員均預料本年度財政盈餘只有400多億港元，不但無派錢，甚至可能加稅。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民指，財政盈餘400多億港元仍是不少的數目，而且儲備仍擁逾萬億港元，批評陳茂波撲出來「喊驚」，又炮轟政府多年來「善財難捨、冤枉甘心」的理財哲學累積巨額儲備，卻不去處理民生問題，反而好大喜功打算用作填海及興建人工島，直斥政府刻薄寡恩。



上年度財政盈餘獲破紀錄有1489億港元，黃毓民指這是因為當時炒樓和炒股票等炒風熾熱，形容是不義之財，指今年預測盈餘回落至400億港元是合理，又指目前財政儲備高達逾萬億港元，陳茂波卻早早出來「喊驚」是為了不想派錢，批評政府多年來只懂將盈餘放入庫房作儲備，惟早年發生金融風暴和金融海嘯時，香港經濟及政府收入是平穩發展，直斥有關理財哲學是恐嚇港人。



黃又指政府多年來儲起多筆巨額盈餘作儲備，卻不肯處理房屋、貧窮等社會核心問題，亦不肯為將來中美貿易戰和香港能否維持獨立關稅區等問題做準備，卻打算動用龐大儲備興建人工島和填海等好大喜功的項目。黃指當年前特首曾蔭權爵士的十大基建項目，最終超支和出事頻頻，擔心現屆政府不理民生，只為自己政績留紀錄，甚至不惜舉債或考慮加稅，炮轟官員不恤民困，刻薄寡恩。



另外，黃亦翻陳茂波舊帳，指去年政府為派錢亂龍補鑊的「補漏拾遺」政策，至今仍未派到有需要市民手中，最快明年2月1日才接受申請，批評當局不願簡單地向每人派錢，反而設立重重關卡，巧立名目做一堆行政工作，導致需付大筆行政費用，正正是「善財難捨、冤枉甘心」，不滿政府施政緩不濟急。



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