醫院牙科顧問醫生缺人仍削位　前線轟肥上瘦下

由衞生署負責的醫院牙科服務長期「十個煲九個蓋」，七個醫院聯網的牙科服務十多年來只有五名顧問醫生，當局最近更建議將一個凍結多年的顧問醫生職位永久刪除，資源用以開設更多行政工作的首長級職位。該建議未經諮詢便出台，引起前線員工不滿，炮轟此舉「肥上瘦下」，擔心前線醫療人手被削，工作百上加斤，病人輪候時間愈來愈長。政府醫生協會促當局收回建議，衞生署疑事後「補鑊」，今日召開員工論壇收集意見，該署又辯稱，現有組織架構不再切合工作而作出有關變動。



當局最近建議，衞生署兩個首長級編外職位將會常規化，並增加七個新首長級職位。據了解，大部分新增的職位均屬行政職位，建議還包括永久刪除兩個首長級職位來抵銷。據指被刪除的職位分別是凍結多年的口腔頜面外科顧問醫生，及法醫科顧問醫生職位。建議曝光後，口腔頜面外科的前線醫療人員反應極大，批評當局此舉意味將來不再增加臨床醫生人手。



政府醫生協會昨日向立法會提交意見書，要求當局收回建議，該會主席李慧茵表示，衞生署在○三年以財困為由，將一個口腔頜面外科顧問醫生職位凍結，十五年來一直不肯「解凍」。最近未經諮詢前線，單方面建議永久刪除此職位，取而代之是開設更多行政首長級職位，令前線人手進一步萎縮，李表示現有服務本有加人的壓力，結果卻遭進一步減人，前線怨聲載道，衞生署則擬今日召開員工論壇收集意見。



有衞生署口腔頜面外科的前線醫生向東網透露，他們負責全港公立醫院牙科服務，主要接收較複雜病症，及為有特別需要病人提供專門治療，尤其是創傷意外入院、癌症或無法在私營牙醫診所治療的病人。每個醫院聯網多年來一直只有四至五名牙醫，當中顧問醫生更是全港只得五人，瑪嘉烈醫院及北區醫院長期沒有顧問醫生支援。



然而部分較複雜的手術需由顧問醫生操刀，他們幾乎每日都要游走各醫院診症。近年公立醫院牙科需求愈來愈多，非緊急個案佔一半，部分要等兩至三年才獲治療，雖然非政府機構近年提供部分牙科服務，但複雜個案還是轉介到政府，每月額外再多三、四十宗個案，他不滿當局將凍結多年的顧問醫生職位永久刪除，「啞忍咗咁多年，本來仲盼佢有朝一日會開番。」



衞生署沒正面回應永久刪除顧問醫生職位的原因，但指現時的組織架構不再切合工作所需，需重組以更有效利用現有及新批核的首長級職位，未來幾星期會向相關職系代表簡介重組建議，並於稍後諮詢立法會衞生事務委員會意見。