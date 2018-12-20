4歲兒頑皮無晒符　父涉「藤條炆豬肉」被捕

管教四歲兒子激心，躁父用藤條家法伺候惹官非！土瓜灣一名中年漢，昨日(19日)晚上協助4歲兒子沖涼時，因兒子不聽話，憤然取出藤條，厲言管教。有人疑火遮眼動粗，男童背及鼻受傷，嚎啕大哭，驚動鄰居報警，警員到場調查後，以涉嫌虐兒拘捕涉案父親，男童需送院，其母拒絶陪同，並為丈夫辯護只是取出藤條「嚇吓」。



被捕男子姓梁(58歲)，與新移民妻子及兩年幼子女同住上鄉道70號定安大廈一單位，昨晚11時許，梁照顧四歲長子，協助他洗澡時，兒子疑百厭扭計。有人頓感煩厭，厲聲訓斥，仍能令兒子聽教，憤然取出藤條，在兒子面前抽動，期間涉拍打他，梁童大哭，鄰居聽到他的哭聲，加上聞得有人厲聲責子，疑有人虐待兒子，於是報警。



警方到場調查，發現男童背及小腿有傷痕，鼻旁亦有損傷，現場檢獲一條彎曲的藤條，相信男童被人不恰當對待，於是以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，將他父親拘捕，梁父被警員帶走時，臉上露出無奈表情。在現場檢走一條彎曲的藤條。據悉，案中男童一向非常頑皮，父母一直耐心管教，但有心無力，警員於是向家人提議轉介社會福利署，將男童送院舍照顧，男童的母親聞言，竟隨即一口答應：「冇所謂！」她更拒絕陪同兒子到醫院，最終僅得救護員將男童抱着落樓，登上救護車往醫院治療。



有鄰居指男童父親在酒樓上班，母親在美容院上班，夫婦與鄰居關係良好，又疼愛兒子。梁平時深夜也與兒子一起看電視節目和玩耍。男童母親事後表示：「我哋光明磊落，丈夫無動手打兒子，只是取出藤條嚇吓。」梁已獲准保釋候查，於本月下旬而向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。