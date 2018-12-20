警再搜南亞村木板屋檢毒　拉3男包括1越南漢

已淪罪惡溫床的深水埗「南亞村」又檢毒品。深水埗警區特別職務隊探員，根據線報及經深入調查後，昨日（19日）下午約4時展開代號「晴天」、「犁庭掃穴」及「征服者」的反罪惡行動，突擊搜查通州街臨時街市附近「南亞村」一間木板屋，檢獲小量懷疑「冰」毒、可卡因、海洛英及「藍精靈」毒品，總市值約3,100港元。



該木板屋內的一名持香港身份證越南籍男子，以及2名本地男子，年齡介乎27至63歲，涉嫌「藏毒」被捕。被捕男子現正被扣留調查。警方正調查毒品來源。



深水埗通州街橋底「南亞村」，多年來藏污納垢已成罪惡淵藪，惟當局拆屋一直「歎慢板」，至上月初起，更有村民將家當雜物搬出村外霸佔通州街，甚至以帆布搭建居所另起爐灶。事隔半個月，相關部門始採取行動，於上月底(30日）動員50人，花2小時拆除行人路上的雜物，惟人員卻繼續對南亞村的木板屋視若無睹，村內仍有至少5間未拆，更出現以手推車自製的「流動屋」，疑作為對抗拆村。有區議員狠批政府「拆啲唔拆啲」，認為應該加快清拆進度，以剷除這枚治安毒瘤。