南亞幫內訌斬同鄉1命危　3刀手乘車逃至「南亞村」對開就擒

紅磡黑夜腥風血雨，南亞漢開片一危一傷。兩名南亞漢今日(20日)凌晨途經紅磡街頭，突有9名同鄉持刀棍撲出包圍施襲，兩人寡不敵眾且戰且退，走至百米外被追及圍斬，其中一身中多刀倒地，送院命危，同行友人亦重創，歹徒逞兇後乘接應車輛逃去。約一小時後，警方在深水埗「南亞村」對開，截獲懷疑涉案七人車，以涉嫌傷人拘3巴籍漢，正追查事件起因及緝捕在逃歹徒。



今日凌晨1時許，兩名分別22及42歲南亞漢，途經玉成街對開時，9名分持牛肉刀及曲棍球棍的同鄉，突從暗處撲出包圍施襲，二人猝不及防，負傷下沿啓明街突圍逃生，惟惡煞未肯罷休御尾窮追，至百米外的榮光街五十二號對開，遭對方追及圍斬，有途人見狀喝止，同時報警求助，歹徒逞兇後四散。



警方及救護員趕至，發現22歲事主頭部中兩刀、背部中3刀，血流如注陷入昏迷，44歲事主則清醒，惟背部、肩部及手部多處受傷，他們在場接受急救後，再由救護車急送往伊利沙伯醫院救治。22歲傷者經搶救後回復清醒但情況危殆，同行友人則情況穩定。



案發現場遺下一條長長血路，附近停泊的電單車亦被推至東歪西倒，相信是歹徒逃走時撞跌。警方封鎖現場調查，在玉成街發現一把手柄包裹着白布的牛肉刀，以及多支長約一米的曲棍球棍，懷疑與案有關，遂檢走作進一步調查。消息指，由於有目擊者表示部分歹徒行兇後，登上一輛接應的深色七人車逃遁，警方遂於現場一帶展開兜截。



至今日(20日)凌晨2時許，警員在深水埗通州街與欽洲街交界、近「南亞村」對開一個停車場，發現一輛懷疑涉案的七人車。警員隨即封鎖大廈出入口並上前截查，經初步調查後，以涉嫌傷人拘捕車上三名巴基斯坦男子（23至30歲）。警方正翻查案發一帶的「天眼」錄影片段，追緝其他涉案的在逃人士，同時調查事件起因，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。根據運輸署資料，懷疑涉案的七人車在2007年出廠，同年7月由一名外籍男子首次登記，其報住地址為油麻地上海街。

