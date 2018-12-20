美聯儲局加息0.25厘　港金管局上調基本利率至2.75厘

美國聯儲局未有理會總統特朗普的反對，於香港時間今日(20日)凌晨3時宣布，把聯邦基金利率上調0.25厘，至介乎2.25厘至2.5厘，符合大部分市場預期，亦是今次加息周期第9度上調利率。雖然聯儲局維持「進一步漸進加息」的前瞻前引，但最新利率預測顯示，官員料2019年的加息次數，由9月時估計3次，降至兩次，暗示未來加息步伐將放慢。



香港金管局今早亦宣布，上調貼現窗利率25基點，至2.75厘，即時生效，主要因應美國調高聯邦基金利率的目標區間25基點而作出。目前基本利率定於當前美國聯邦基金利率目標區間下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。



金管局總裁陳德霖表示，港元利率已經上升超過1厘，目前港元同業拆息已追近美息，香港銀行未來的加息步伐將取決於自身的條件。而他同時關注留意樓市發展，但仍要數據去確認樓市是否處下行周期，才決定是否調整宏觀政策措施。



問及香港加息會否引致資金外流，陳指香港資金供應充裕，相信香港由低息環境走至正常環境的過程不會帶來太大衝擊，且相信對香港經濟及整體市場發展是健康。