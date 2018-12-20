東方日報A1：被虐女童抽搐嘔吐送院　需開顱減壓

女同志戀人去年替一名獄中相識的女友人看顧四歲女兒期間，接連對女童施虐，包括拳打腹部、火機辣腳、用金屬文件夾鉗鼻，導致女童昏迷命危送院。女童經檢驗被發現渾身是傷，不但臉、身體、外陰、左臀及肛門分別有擦損及瘀傷，牙齒鬆動，更因腦硬膜下有血腫而須開顱減壓。女童術後一度出現肺炎及敗血性休克，幸成功搶救並逐漸康復。涉案同志情侶事後被捕，兩人昨承認虐兒等罪，收押候判。



兩名女被告陳天佑（卅六歲）及馮嘉寶（四十一歲），同承認一項虐兒罪，指兩人於去年十一月一日至十二月一日，在旺角一劏房單位虐待四歲女童Ｘ，包括襲擊Ｘ及獨留Ｘ在家，陳另承認一項藏毒及一項管有吸毒器具罪，法官下令兩人同收押至下月十七日，待索閱女童的創傷報告後再量刑。



區院暫委法官何俊堯留意到控方案情，當中除兩被告所承認的內容外，沒有直接證據指控Ｘ身上的所有傷勢與兩被告相關，法官因此詢問辯方對傷勢是否有爭議。辯方初時聲言有爭議，而次被告只承認Ｘ臉和肚的傷勢由她造成，對於其他傷勢則沒認知。法官不接納此說法，直指兩人作為照顧者，不可能留意不到Ｘ身上的傷，「造成咁嚴重嘅傷勢，佢哋有責任」。辯方其後確認Ｘ傷勢乃在兩被告照顧期間出現，但非每項均由兩人直接造成。



案情指，Ｘ有一孖生妹妹，其母親Ｙ於前年七月經社署評核後可接回孖女，每月領取綜援一萬元生活。Ｙ不時會把孖女交託親友照顧，並自同年九月起，亦不時把孖女交予兩名被告看顧。案情指Ｙ與首被告是在獄中相識的。



去年十一月一日，Ｙ又把大女Ｘ交託兩被告照顧，後因幼女稱掛住姊姊，故亦曾把幼女短暫交被告一併照顧。惟同月廿四至卅日，Ｙ透過不同方法，包括短訊及登門造訪等，均不能接觸及接回Ｘ，至十二月一日早上，Ｙ收到首被告電話指Ｘ弄傷下巴失去知覺，並經首被告進行心肺復甦法後轉醒。Ｙ遂與Ｘ的生父趕往被告單位接回Ｘ。



Ｘ當時陷半昏迷及遍體瘀傷，Ｙ慌忙把Ｘ送院，Ｘ於途中抽搐嘔吐，抵院時臉容呆滯，臉部及身體多個部位有擦傷和瘀傷、牙齒鬆動、大腿出現似是煙蒂燒痕等，更需插喉，並因腦硬膜下有血腫而須進行緊急手術開右邊顱骨減壓，顱骨須鑽孔置入腦室引流管等。Ｘ術後一度出現肺炎連帶敗血性休克，幸數日後恢復意識及餵食，並逐漸康復。



兩被告當日發現Ｘ昏迷後並沒即時將她送院，更在送走Ｘ後隨即離開住所，警方同日於賓館中拘捕二人。首被告警誡下稱：「因為個𡃁妹成日講大話，又推跌我啲嘢，令到我好嬲，我先打佢，同埋用火機辣佢。」次被告說：「都係BB成日講大話，搞到我好忟，我先用手打過佢幾巴，對唔住呀！」



兩被告其後分別承認曾數次拳打Ｘ腹部及掌摑Ｘ，首被告指曾用手捏Ｘ陰部以懲罰她不穿褲子，並曾把點燃的打火機放她腳邊嚇她，翌日始知她的腳起水泡。兩人又指Ｘ是跌倒致下巴受傷及昏迷，兩人感到害怕而離開單位。警方事後在兩人住所搜出冰毒及吸服器具，首被告承認屬她管有。



社署發言人指，事發後已即時為涉事女童申保護令，並安排她們接受兒童住宿照顧及臨床心理輔導，兩人現時已如常上學。



案件編號：DCCC 293/2017



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