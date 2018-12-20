狂漢求愛不遂擸磚暴力摧花　內地女遭猛扑頭成面血命危

西貢發生驚人傷人血案，一名任職侍應男子，苦追年長3歲的內地靚女，但遭人拒絕愛意，今日(20日)凌晨兩人飲酒消遣後，男子在海旁再向內地女示愛，詎料又被婉拒，有人疑帶酒醉隨手擸起路旁磚頭向內地女猛扑洩憤，令她頭部重創昏迷，眼角凹陷，兇徒擬乘的士逃走，但被趕至警員擒獲，內地女花容受損，性命垂危，警方仍在調查案件內情。



遇襲內地女子姓楊（27歲），廣東人，10月持雙程證來港，有效期為3個月。涉案男子姓吳（24歲），在觀塘區食肆做侍應，早前吳與楊女認識，因她樣貌娟好，兩人經多次交往後，吳已認定對方是終生伴侶，全力展開追求，不過楊女對他無好感，一再婉拒其愛意。



前晚吳相約楊女外出會面，期間曾吃飯飲酒，吳已有醉意。至今日凌晨3時許，兩人散步途至翠塘路翠塘花園對開海旁傾談。據悉，吳再向楊女示愛，楊女始終不為所動，斷然拒絕。言談間，吳情緒激動失控，在路邊一堆建築廢料中執起一塊磚頭，猛然向楊女兜頭襲擊，她無法閃避下，被連環扑中十多次，頭及臉部受傷，血如泉湧，她痛極呼叫，驚動一名男途人代為報警。



警員趕至時，吳已逃去無蹤，楊女倒地陷入昏迷，由救護車送院搶救，她除頭部多處受傷外，眼角亦被扑至凹陷，容顏恐會受損，情況危殆。警員封鎖現場調查，檢獲一塊碎裂的磚頭，同時在附近兜截，在距離現場300米的天后廟外，發現吳衣衫染血，正登上的士逃走，警員追前將車截停，將他拖出車外查問，有人對事件直認不諱，警員以涉嫌傷人將他拘捕，案件交由黃大仙警區重案組跟進。



今晨7時許，探員重返現場搜證，向附近店舖查索取「天眼」錄影查看有否攝下案發經過，同時懷疑有涉案磚頭或其他證物被人拋落海中，中午出動「飛虎隊」的「水鬼隊」人員潛入近岸海底搜索，但無任何發現。據悉，吳接受警方調查時，一時表示正向楊女展開追求，一時又稱楊女是其女友，警方需向兩人的親友進一步調查，確定他們的關係。