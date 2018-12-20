探射燈：政府交通亂規劃　紅Van的士被扼殺

近年港鐵延線相繼通車，巴士路線重組，紅色小巴牌價應聲下跌，3年來暴跌一半，不少司機「斷供」任由銀行拖車走；業界直指，司機「冇人入行」，加上運輸署開辦綠色小巴線少，擔心只會不斷萎縮。的士牌價近年亦下滑逾20%，業界直指政府未積極打擊白牌車，生存空間受威脅。關注團體直言，政府對大眾運輸交通欠規劃，扼殺運輸業界發展。



全港目前有4350輛小巴，當中有1057輛屬於沒有固定路線、班次和收費的紅色小巴，惟服務漸見緊絀。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指，自2014年起港鐵延線相繼開通，加上2元乘車優惠計劃不涵蓋紅色小巴，及巴士路線重組都剝削小巴生存空間。



張又指由2015年約500多萬港元暴跌至現時240萬港元，下跌近一半，大量車主變負資產。他指不少司機入不敷支，更有車主「斷供」，10多輛小巴被銀行拖走。他指業界歡迎「紅轉綠」政策，但每年政府只開放數條路線公開招標，成功轉型的小巴每年只有10多輛，進度緩慢。



車主兼司機程四昌表示，2011年以約800萬港元高位買入小巴牌，現時仍欠車會300多萬港元。為了供款，他1周開工6日，「日踩」12小時。另1車主江俊明擁有25個小巴牌，於500萬至900萬港元買入，現時每輛車約有400萬港元在車會，不少更已變成負資產，他謂部分車已擺放數月無法租出。



自從多個電召的士應用程式打入香港，令傳統的士流失大量司機和客源。香港的士小巴商總會理事長周國強批評，運輸署雖然強調白牌車載客是非法，但政府檢控數字少之有少。根據運輸署資料，2015年至今年7月，只有46輛車輛因非法出租或取酬載客被法庭定罪而被暫時吊銷牌照及扣押。周指近年行內流失數百名司機，的士牌價3年來由660多萬港元下降至510萬港元，跌幅逾20%。



香港公共交通智庫幹事陳迪遙批評，現時交通運輸政策「立立亂」。市民依賴鐵路，每當鐵路出現故障幾乎完全癱瘓全港交通。他認為理想的生態應由鐵路作為骨幹，專營巴士擔當平衡疏導角色，而小巴、非專營巴士等則可以接駁鐵路。



運輸署發言人表示，考慮乘客需求和現有公共交通等因素後，該署會訂出一些專線小巴路線組合，遴選出合適營辦商。而近年該署已酌情放寬多個公共小巴禁區，並會繼續與小巴業界溝通，以配合其運作及市民需求。



警方發言人指，今年首10個月，非法載客取酬的執法數字共有60宗。而違反《道路交通條例》，首次定罪可處罰款5000港元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬港元及監禁6個月。

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