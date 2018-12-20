Dr.東：站立腹脹平躺消失　忽視小腸氣隨時奪命

腹痛當小事，一旦延醫，看似「小兒科」的小腸氣也可奪命。小腸氣病徵不明顯，或許只是站立時腹部微隆，一躺平突出部位就「歸位」，一名七十歲伯伯因此患小腸氣不自知，到腹部劇痛求醫，部分腸臟已壞死，需立即剖腹切除才能保命。外科專科醫生指，男士患小腸氣比率遠高於女性，年紀愈大，風險愈大，呼籲長者應定期身體檢查。



外科專科醫生陳健華表示，小腸氣即疝氣，是由於腹部長期受壓，腹壁肌肉變得脆弱甚至出現缺陷，腹部內器官組織因而外露。若是先天性的疝氣，病因多為胎兒在母體時腹腔與腹股溝管道未自然閉合，而後天性疝氣，亦即是上述伯伯的個案，是因為腹股溝和腹部肌肉老化或受創，令腹壁變得薄弱鬆弛，長期咳嗽、便秘或愛負重運動的人，都會令腹腔壓力增加，容易患小腸氣。



陳說，由於小腸氣病徵不明顯，許多人不易察覺。當病人長期站立及步行，會看見有腹部微微脹起，或感到不舒服，但躺平時便會消失。若忽視治療小腸氣，有機會出現嚴重併發症，腹部受損部位會困住腸臟，導致腸壞死，甚至致命。陳提醒，男士患小腸氣比率較女士多八至十倍，而且年紀愈大風險愈高。



現時治療小腸氣方法是透過手術在疝孔縫上人造纖維膜，加強腹壁的抵壓強度，讓缺口修補後可預防腹腔內組織擠出腹壁外。手術可分為傳統及微創修補手術，傳統手術需開一個較大傷口，將纖維膜放進體內，會傷及附近皮膚和肌肉，令康復時間較長。



至於微創手術會在病人腹部開出小孔，置入體積極小的手術儀器修補疝氣，然後用纖維膜修補缺口，防止復發，且對治療雙邊股溝疝更有優勢。但陳提醒，進行微創手術需要進行全身麻醉，而且局部器官會出現水腫，因此選擇哪類手術治療都要認真考慮。



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