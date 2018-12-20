攻陷後遺症！旅巴圍困土瓜灣　晚晚上演「交響樂」

內地旅客眾多，除了逼滿各區街道外，衍生的問題亦讓附近的居民非常頭痛。有土瓜灣居民表示，每日均有大批旅遊巴塞滿樓下的街道，期間更持續發出響按號，感到相當困擾。



從他提供的片段可見，大批旅遊巴在土瓜灣貴州街一帶逼得水洩不通，車龍逾分鐘亦分毫不動。有司機疑不耐煩，長按響號，其他司機亦不甘示弱，只聽得「砵砵聲」此起彼落，不絕於耳。



該居民向東網表示，即使他住在十幾樓，緊閉窗戶，惟響按聲仍十分清晰。「呢種情況近呢八、九年，喺海心碼頭一帶都係常態，仲有旅遊巴阻塞交通，引起安全、噪音問題」。



他續指，類似情況一般會在夜晚8時左右結束，惟有時情況惡化，甚至會持續到晚上近10時，因而感到相當困擾。



早前本網曾報道，土瓜灣的街道不時有旅客聚集，逼滿行人路，有居民被迫繞道而行，甚至因被阻塞大廈出入口而「有家歸不得」。區內一間主要售賣朱古力的手信店亦長期有內地團到場掃貨，惟旅客卻對朱古力的品牌、產地等茫無頭緒。

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