曾蔭權瀆職罪獲批終極上訴許可　明年5.14審

前特首曾蔭權爵士去年2月在高院被裁定一項公職人員行為失當罪成，今年7月其定罪上訴被上訴庭駁回，但准他由判刑20個月減至12個月，並需即時收監。他其後在8月要求上訴庭批出證明書，讓他可向終院「叩門」申請終審上訴許可但亦被拒。現於赤柱監獄服刑的曾，早前直接向終院提出上訴許可申請，有關申請今早(20日)9時半在終院處理，三名法官聽畢控辯雙方陳詞後，休庭商議裁決，最終決定批出其上訴許可，並將其終審上訴排期，定於明年5月14日開審。



曾蔭權今早8時許由囚車解送到庭。代表曾的英國御用大律師Clare Montgomery指，即使曾故意不申報利益，但他對於漏報利益屬違法行為未必知情，正如他在電台節目解釋，他不認為事件涉及利益衝突，因此未有申報，但原審法官犯錯，未有就曾是否知悉其漏報屬違法一事，向陪審團作出指引。上訴方又指，曾是否知悉漏報屬違法，同樣關乎他的不當行為是否「嚴重」。



但代表律政司的英國御用大律師David Perry指，原審法官給予陪審團的指引相當公允，重申曾是故意隱瞞他在涉案物業的利益，並不存在他判斷錯誤而漏報的爭議，終院應駁回他的上訴許可申請。



終院批准曾蔭權在明年5月正審爭拗的問題，包括請求釐清公職人員行為失當罪中，涉案公職人員是否必須知道其行為不合法。另外，在如本案般涉及無申報利益、掩藏利益衝突的案件中，法官應如何引導陪審團，去裁斷在案情中有無申報的責任，以及斷定涉案失當行為是否嚴重。



針對本案的案情，終院指如果曾蔭權是有意識地不申報他租賃涉案住宅，但不是蓄意隱瞞，而法庭容許陪審團以此作為定罪基礎，是否屬於重大不公，亦是有可供爭議之處。因此終院亦決定受理此問題，在正式上訴時作出裁斷。



今年10月在獄中度過74歲生日的曾蔭權，被裁定的公職人員行為失當罪，指他在2010年1月至2012年6月，擔任行政長官及行政會議主席期間，在考慮涉及一間廣播機構的決策時，無申報與該機構股東進行物業租賃的商議。現時服刑中的曾蔭權，預計明年1月中刑滿出獄。



曾蔭權妻子鮑笑薇、胞弟曾蔭培與妻子、細仔曾慶淳，及胞妹曾璟璇均有到庭。休庭期間，曾與家人隔着犯人欄玻璃說話，家人問他夠不夠暖，曾答穿了保暖衣，並用雙手捉住自己恤衫領口，指自己瘦了。