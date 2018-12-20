團體質疑政府低估棕土面積　冀有完整政策

有消息指土地供應專責小組已敲定8個土地供應選項，包括發展新界棕地、收回粉嶺高爾夫球場等。本土研究社成員黃肇鴻今(20日)於電台節目表示，期望政府提出完整的棕土政策，包括重置棕土作業者的政策，解決生計問題。他提出應在兩個主導原則下推行，包括優先發展棕土及使用《收回土地條例》進行整體規劃。



黃指，公眾已有優先發展棕地的共識，質疑政府稱未來30年只能使用330公頃棕地的說法，又引用本土研究社昨日(19日)公布的調查，發現去年新界棕土總面積達1521公頃，較政府初步估計新界有1300公頃，多200多公頃，批評政府未研究清楚就指未能使用。



另外，黃提到高球場的用地可用作發展住宅或公共地方，要做到「公地公用」，相信建議收回粉嶺高球場是第一步，亦不能忽略粉嶺高球場尚有140公頃土地，是以低廉租金租用公共地方。



本土研究社另一名成員林茵表示，政府一直強調有關棕地的數字是初步研究，認為政府的分析並不準確，資料不足以讓市民決定未來30年的土地供應。