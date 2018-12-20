中大揭6名糖尿病者1人腎功能急降　男性吸煙者高危

糖尿病是常見的都市病，其影響甚廣。香港中文大學最新研究發現，每6名糖尿病患者就有1位出現腎功能急劇下降。中大於1995至2007年間，追蹤6330位初期腎功能正常的二型糖尿病患者，發現患者有4種腎功能退化模式，最嚴重屬「加速」，普遍是男性、吸煙者等。



研究團隊追蹤患者平均13年，監察其腎功能衰退情況，並分析「腎小球過濾率」的下降軌迹，發現有4種腎功能退化模式，分別為「緩慢線性」、「曲線」、「遞進」及「加速」，衰退速度取決於血糖及血壓控制等。其中第4類的「加速」模式，死亡風險較第1類患者高5.9倍；第3類死亡風險亦達1.4倍。第4類患者有不同特徵，包括是長期糖尿病患者、有高血壓、糖化血紅素偏高等。



中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科副教授陸安欣表示，糖尿腎病屬亞洲常見疾病，容易帶來心血管疾病等，但不少人對糖尿病掉以輕心，部分患者更在40歲以下確診。



腎臟科教授司徒卓俊稱，每年有一半的新症患者，其慢性腎衰竭成因是源自糖尿病，其次是由於遺傳、高血壓等因素。他指，血液會經腎小球進行過濾，血中的廢物會在過濾後再由腎轉化為尿排出，但糖尿腎病的腎小球沒法提供過濾功能，久而久之影響腎功能。他提醒，常規驗血不包括「腎小球過濾率」的檢查，糖尿病患者於驗血時應加入此指標，以監察腎功能。



現年60歲的麥先生自34歲已確診糖尿病，屬早發性糖尿病，他指初期以為是運動過劇，而出現疲倦、經常口渴等病徵，確診後亦未能良好控制病情，一度被醫生警告未來或要洗腎，幸及時進行減肥手術等，現時血糖及血壓已回復正常水平。