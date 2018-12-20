小學同學半世紀後重遇燃愛火　譜婚外情酒店殉情男死女昏迷

灣仔道209號利景酒店，今日（20日）早上10時許，有酒店職員發現一對男女倒臥房間，陷入昏迷，於是報警。救護員接報趕至，證實男事主已經死亡，女子送院搶救後回復清醒。警方其後證實，男死者62歲，女事主60歲，2人均已婚，各有家室。



警方在酒店房間內，發現一個50粒裝安眠藥的空盒，相信已被服用，以及數支烈酒，以及一杯啡色不知名液體，相信是溝了酒及不同飲料，另在洗手間發現滴露及漂白水，抽屜內裝有一把包裝未被打開的牛肉刀，相信與案有關。



警方在場檢獲2封遺書，相信均是女事主所寫，大致透露生無可戀，亦交代了死後的安排，以及財產的分配。警方指出，現場無發現打鬥痕迹，男死者身上亦無明顯傷痕，將循自殺協定方向調查，但亦不排除其他可能性。案件暫列屍體發現案處理，交由灣仔警區重案組跟進。據了解，女方昨日（19日）曾在Fb透露死念，稱「六十歲無憾，有你陪我走」並於昨晚一夜不歸家，其家人已經向警方報失，警方亦得悉男女事主昨晚入住酒店。



據悉，男女事主為小學同學關係，3年前在朋友的聚會中再次相遇，即燃起愛火，其後定期見面，不時相約游山玩水，又與一班朋友「唱K」，並將照片上載社交網站。從照片可見，2人關係親密，即使與大班友人一起，也會並肩而坐，而女事主的個人頭像，亦是2人的自拍合照，她曾在其中一張合照中寫道：「我的啟蒙老師，不過好愛講粗口及發脾氣。」



據了解，男事主經營家族生意，女事主亦在其公司工作，她在約4至5個月前離職。另外，女事主愛好旅遊及攝影，又喜歡手織毛衫和圍巾，友人均大讚其編織的衣物「好靚」、「好完美，似用機器織」，有人更提議她「可以推出市場！」但女事主對自己要求似乎甚高，謙稱：「還未到達標準，不過會繼續努力，力臻完美。」