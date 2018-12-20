地產代理考試出貓　再有一被告認罪候懲

地產經紀資格考試去年爆出集體「出貓」事件，其中經紀雖然已有牌照，但仍繼續參與考試，引起考評局懷疑和報警。警方去年暗中採取行動，揭發他在應考後涉嫌用WhatsApp將答案傳送給與他在同一公司工作的其他考生，事後控告他和另外6名考生。其中53歲女被告劉紅美今日(20日)在九龍城法院承認一項串謀欺詐罪。



裁判官指，欺騙公營機構以獲取利益是嚴重罪行，一般要判監，但考慮她無案底及受教育於內地等因素，故先索取其感化官報告及社會服務令報告作參考，將案押後至下月23日判刑，期間准她繼續保釋。



辯方求情時指，女被告本是家庭主婦，在內地吉林出生及受教育，2011年來港成新移民。犯案前是她第一次打工想幫補家計，因受上司唆擺才參與考試「出貓」，十分後悔，她現已離開公司。



案情指，警方於去年4月25日展開臥底行動，案中7名被告當天均在同一試場參與考試。期間監考員發現首被告涉在計數機輸入一連串數字，然後才交卷離開，稍後警員在試場附近截停首被告，發現首被告涉以手機向WhatsApp的「考試王」群組傳訊息，以數字模式發送選擇題答案。該群組有超過40人，組員包括劉紅美及其他被告。



其後劉紅美在考試期間暗地攜手機及計數機進入廁所疑「睇答案」，當她把代表答案的數字輸入計數機時被捕。在警誡會面時，她承認把代表答案的數字記錄於計數機內。