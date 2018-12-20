東京街綠置居明日派表　入場費僅93萬元

首個恒常化綠置居項目東京街麗翠苑將於下周五(28日)接受申請，房委會明(21日)起於觀塘建生廣場新開設的售樓處派發申請表。房委會推出新安排，已申請今期居屋但未能成功購樓的綠表人士，其申請會自動「過檔」至綠置居，他們毋須再交表。麗翠苑以市價四二折推售，最平單位僅售93萬多元，申請人只需付4.7萬港元首期即可做業主，屋苑位處長沙灣，距離港鐵站只需2分鐘，與西鐵南昌站亦僅約10分鐘步程，交通便利。該屋苑第二、三座向西南面的單位景觀開揚，高層更有機會享無敵海景，勢必爭崩頭。



麗翠苑項目位處荔枝角道與東京街、發祥街交界，項目原為公屋，房委會選取其中4座撥作綠置居。單位面積介乎184至452平方呎，售價由93萬多至306萬多港元，平均呎價6200多港元，預計明年第三季入伙。記者到現場視察，可見大廈已近乎竣工。



麗翠苑被公屋包圍，近發祥街有幸福邨、近東京街則有麗閣邨，後面有長沙灣邨及元州邨。雖然樓景處處，但第一及第四座鄰近長沙灣遊樂場，向東北的單位望向遊樂場，景觀較佳。



至於第二、第三座鄰近荔枝角道，一街之隔便是蔬菜統營處，令人擔心鼠患危機。統營處旁的前長沙灣屠場日後擬興建摩天公屋，第三座東南面單位的景觀有機會被遮擋，而第二及第三座西南面的單位景觀開揚，高層單位更有機會享有海景。



設施方面，鄰近的麗閣邨雖有街市、但店舖較少，居民可以到附近的保安道街市買餸，元州商場亦有多間食肆、便利店等，一般生活所需應有盡有。不過，值得留意的是附近有多所學校，長沙灣遊樂場亦不時舉辦大型活動，預計噪音較多。



近期樓市下行，但地產代理認為不會影響綠置居買家的入市意欲。中原地產首席分區營業經理霍劍亮指近兩個月二手居屋交投淡靜，成交價跌約10%，但他認為今期綠置居折讓「好誇張」，「反應會受歡迎，始終係另類市場」，又指9月時同區幸俊苑一個中層407平方呎單位，綠表成交價高達478萬港元，即平均呎價約1.1萬港元，較麗翠苑6000多港元的呎價高出許多。



第一物業代理經理劉美蓮亦認為項目一定會受歡迎，因李鄭屋邨一個423呎的租置單位，叫價亦達320萬港元，即呎價約7500港元，認為四二折的麗翠苑相當吸引。麗翠苑提供2545個單位，一人申請者配額250個單位，明年2月攪珠，3月揀樓。