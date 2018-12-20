釘牌留校工作興德職員判社服令　官斥浪費時間

爆出「影子學生」等連串校政風波的屯門興德學校，一名男職員喪失教員資格後，未經准許而留校工作，被控10項「未經准許而逗留在學校內」罪。被告張錦輝早前受審後被裁定全部罪成，今(20日)在屯門法院被判160小時社會服務令。裁判官指被告應知自己因為打學生而被取消教師註冊，但他仍干犯本案，更在審訊時花大量時間爭議教育局取消他註冊的文件是否有效，浪費法庭時間。



辯方求情稱，被告已深切反省，明白有責任了解法律，他願意接受社服令，做無償工作。此外，母親為他寫的求情信中，讚他明白事理，為人孝順，以他為榮，又指他有正義感和樂於助人，參加教師公會為同僚爭取權益，而他在上次事件發生後深感懊悔，大受打擊，有過輕生念頭，2年後始重拾鬥志，進入興德工作，最終因沒留意法律要求才干犯本案。



裁判官指，即使被告最初不理解法律，諮詢法律意見後，他理應會認罪。辯方指本案涉及的條例較少見，在法庭裁決前，條例是否合憲仍有模糊之處。辯方直言被告若一早知有關法律存在，便不會冒險做此工作，強調他只為服務社會才到興德工作，希望判他社服令。