環團到連鎖快餐店「踩場」　扮聖誕老人宣傳走塑

「走塑」成環保新趨勢，不少市民都自備餐具，減少使用即棄塑膠餐具。環保團體綠色和平5名成員今日(20日)裝扮成聖誕老人，走訪港九3大快餐店共22間分店，向快餐店送回其派出的外賣餐具。綠色和平要求3大快餐店向外賣自攜餐具的顧客，提供3港元的折扣優惠，達「慳膠又慳錢」的雙贏局面。



綠色和平成員於快餐店中巡迴一圈，沿途邀請顧客寫下「走塑」願望於聖誕卡，並播送新編的聖誕歌「Jingle Bell」，最後將即棄餐具及市民對「外賣自攜餐具慳3蚊」的聖誕願望交給快餐店。



綠色和平項目主任陳可淳指，綠色和平於今年11月至12月期間，在全港街頭、快餐店門外等地訪問逾1萬名市民，有近90%受訪者同意3大快餐店，包括大快活、美心MX及大家樂，應更積極減少派發即棄餐具及鼓勵客人「走塑」。有約60%人表示，如外賣自攜餐具可獲3港元的折扣，會響應走塑。



陳表示，早前統計發現，快餐店外賣的即棄塑膠餐具成本近3港元，與市民意見脗合，故認為快餐店推出外賣自攜餐具折扣可「零成本」推動走塑。她又稱，雖然3大快餐店現時與政府合作推行「外賣走塑 餐具先行」，但計劃由政府主導，認為快餐店應有更主動積極角色。