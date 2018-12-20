前海洋世界土地承批公司擬上訴　轟政治氛圍有問題

澳門政府昨日(19日)宣告，自1997年3月批出至今逾20年未發展，面積逾13萬平方米的氹仔前「海洋世界」土地批給失效，其中擁有原澳門海洋世界發展地段的公司股東馮志強今(20日)稱，香港公司已安排律師處理上訴工作，並指沒有發展商不希望給人投資，根據合同，公司每年都有向政府交足80萬澳門元地價，又曾向政府遞交有關建築的修改圖則，並多次希望與政府接觸，但都不獲回應，導致土地至今未能發展。



他以香港和內地舉例，指兩地政府均有綠色通道與發展商會談，反觀澳門政府則沒有，認為是澳門政治氛圍有問題，並形容：「一個水塘有兩三條魚死可能是因為魚有病，但有100條魚死就是水有問題。」



對於有關地段是因利用期屆滿而收回，而非因25年批租期屆滿。工務局局長李燦烽指，每宗閒置土地都有不同的地方，要逐個分析，無法比較，以法律判斷有關土地無法利用，之前有廿幾個閒置土地都是用同樣的法律去處理。他又稱，暫時未有「海洋世界」相關土地的用途規劃，目前討論是言之過早，需視乎收地情況。



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