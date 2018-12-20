利誘男童肛交兼拍片自賞　貨倉工認13罪候判

31歲貨倉工6年前在球類活動中認識一名同村男童，並邀男童到其家中打電玩。期間，貨倉工多次以金錢利誘男童替他手淫、口交及肛交，貨倉工更拍下部分片段以自賞。事件直至警方於去年網上巡查，發現被告的電腦藏有數十段兒童色情片段，調查貨倉工的手機時揭發事件。



被告何永康(31歲)今(20日)在高等法院承認5項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項企圖與16歲以下男子作出同性肛交、2項與16歲以下男子作出同性肛交、4項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品罪，共13項控罪。法官將被告收押至明年1月30日，待索閱其心理報告及事主的創傷報告後再量刑。



案情指被告4至5年前認識了當時就讀小五受害男童X，X並會到其家中打電玩。被告於2012年至2016年9月，數度以金錢或電腦用品利誘X替他口交、手淫，被告更拍下5段X替他口交的片段，及一張X穿着校服露出陽具的照片。



被告及後更要求與X肛交，首次因X喊痛而未成事，後2次成功肛交，3次均沒有使用避孕套。被告又稱每次會付100至400港元予X替他手淫、口交及肛交。



警方於去年5月持搜查令往被告家中搜查，發現其電腦內有87段屬2至4級的兒童色情物品，影片內容大部分為男童進行性行為，亦有小部分涉及女童的影片。警方再搜查其手機時，揭發上述事件。被告警誡下承認影片從網上下載，手機關於男童的片段則只是用作自賞。