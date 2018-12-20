大橋澳門口岸千人排金巴赴港　乘客：曬死都未上到車！

港珠澳大橋穿梭巴「金巴」千人排長龍的亂象再現！有澳門讀者向東網表示，今日(20日)是澳門回歸紀念日假期，不少澳門居民湧到港珠澳大橋澳門口岸，擬乘搭「金巴」到香港遊玩。他早上10時左右在澳門口岸開始排隊候車，發現逾千人大打蛇餅，到剛才中午12時許仍只是排到隊伍中段，仍未知何時可登上「金巴」，對巴士公司的安排非常不滿，直斥「曬死都未上到車！」



該讀者指，逾千人在戶外暴曬排隊超過2小時，非常辛苦，不少長者「頂唔順」放棄行程，折返澳門。「我諗住過香港短期旅遊，排咗兩個幾鐘，冇理由依家放棄返轉頭，最慘已經出境，想轉其他交通工具都唔得！」他說，11時左右有警察到場協助維持秩序，但「金巴」數目有限，人龍一直未有消散。



另有澳門居民更指，已在口岸苦等3小時仍未能上車，並批評「澳門一個假期，金巴都承受唔到，試問農曆新年點算呢？」



此外，澳門居民不但要暴曬苦候金巴，部分人未有帶備足夠糧水，更是「水都無滴」。有候車乘客表示，澳門口岸旅檢大樓內「汽水機冇汽水」，所有飲品均顯示售罄，商舖亦關門，苦不堪言。



金巴營辦商回覆指，今早約10時開始澳門口岸出境往香港方向客流突增，遠超過營辦商每小時2000人的運載能力，高峰期上午10時至11時之間的一小時出境人次達4000人，營辦商在澳門交通事務局的協調下緊急調動運力車輛，中午1時前運送完輪候區旅客，當中出現等候時間稍長的情況。