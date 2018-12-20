憂經濟轉差　調查指19%港人聖誕減少消費

下周二(25日)便是聖誕節，有機構調查發現，市民的聖誕消費意欲整體趨於審慎，原因與市民普遍對香港經濟狀況感到不樂觀有關。其中40%受訪者認為今年經濟較差，亦有32%人認為明年的經濟會變差。機構建議政府加大力度營造節日氣氛，例如舉辦聖誕市集及美食車活動等，刺激市民出門消費，提高旅遊業的競爭力。



香港研究協會於本月12至18日訪問1082名市民，了解他們對聖誕消費的看法。結果顯示，46%人預期自己的消費金額會與去年差不多，表示減少的佔19%，而表示增加則佔15%。協會副總幹事吳偉民指，由於表示會減少聖誕消費的比例連續5年高於增加，兩者差距有所擴闊，反映市民聖誕消費意欲整體趨於審慎。另有39%受訪者指會為自己設消費上限，其中80%指上限為2000港元以內。



調查同時發現市民對今年及明年的經濟狀況不感樂觀，吳指市民或因貿易戰等環球貿易糾紛持續、樓市股市受壓，對香港經濟感到不安。他建議政府及商戶合力研究了解市民及旅客的需要，投其所好，改善經濟，他亦建議市民暫且放下生活上各種壓力，好好享受普天同慶的佳節。