少婦誣告小巴司機非禮　官斥黑心險累人陷冤獄

26歲少婦疑就車資找續事宜與小巴司機爭執，期間她聲言要召來丈夫毆打對方，她又因不滿司機報案，亦同時報警指控司機用手肘三度掃她胸。警方一度拘捕司機，但查看司機拍攝的片段後確認並無非禮之事，遂控告少婦1項刑事恐嚇及3項明知地誤導警務人員罪。



涉案少婦今日(20日)在九龍城法院認罪，裁判官直斥她「心地非常唔好」，幾乎累及別人坐冤獄，下令收押至下月3日判刑，以待索取社會服務令報告。



案情指，女被告鄭凱婷於今年6月5日在佐敦白加士街乘搭男事主駕駛的小巴，她以100港元紙幣支付16港元車費，事主找續84港元給她後，被告指她剛給予兩張500港元紙幣，堅持事主應再找續多900元。雙方爭論期間，被告聲言：「你唔識我呀？我叫老公落嚟打你！」事主遂報警，被告同時也報警指稱遭事主非禮，後來警員向被告查詢事發經過時，她仍堅稱遭事主非禮，其後警方揭發她報假案。



裁判官了解案情後直言：「唔係你精神有問題，就係心地非常唔好。」官斥責被告為了一場爭執，而想令對方坐監，「可能人哋一生人從未犯過事，就因為你黑心、誣告人哋而妻離子散、無咗份工，人生從此不一樣、鬱鬱不得志......」官又反問被告：「人哋為咗咁而坐監，你個心好涼啦？」



違反緩刑令的女被告求情時指，自己已婚並育有兩女兒，閒時兼職幫補家計，庭上哭求裁判官「畀次機會」，最終裁判官下令收押候判。