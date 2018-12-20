警評會重返薪酬趨勢調委會　王英偉冀紀評會亦回歸

警察評議會退出薪酬趨勢調查委員會多年，消息指，警評會已於12月重返薪酬趨勢調查委員會。公務員薪俸及服務條件常務委員會主席王英偉即將於年底離任，他今(20日)與傳媒茶敍時指，希望紀律部隊評議會亦能重返薪酬趨勢調查委員會。



他指，就公務員薪酬水平調查及入職薪酬調查檢討，諮詢公務員意見時，該兩會曾出席薪常會最後一次會議，檢討兩份調查報告，顯示他們願與委員會互動，是好的進展，紀評會近年雖無參與調查，但亦無反對結果，並續爭取訴求，施政報告承諾檢討職系架構，王替他們高興。



他稱，過去一段時間，政治上面臨不少衝擊，外界對公務員、紀律部隊的要求不斷提高，紀律部隊仍堅守崗位，是因秉承服務大眾的理想和職責，但亦與較合理的薪酬政策有關，若無合理調查薪酬，或令他們有感薪常會未做應做的事，便會有意見，在壓力下亦有訴求。



警察隊員佐級協會主席林志偉表示，警評會上次開會時獲公務員事務局邀重新加入薪常會。他稱，多年前政府指只會在警隊招聘困難及警隊工作有重大改變時，才再進行職系架構檢討，惟警評會認為薪酬趨勢調查不能適當反映警務工作，2013年遂退出，至施政報告港府終願重啟檢討，認為政府已釋出善意，加上政府邀請，遂同意重返有關調查。



另外，對於公務員薪酬水平調查及入職薪酬調查檢討建議不再每3年進行入職薪酬調查，王解釋，每隔3年才做，再加上調查需時1年，或令數據滯後4年，如改在有需要時馬上針對特別範圍啟動調查，或只需數月就能完成，以應對急劇的市場變化。王稱，在6年半任期中，最困難的是大學畢業生入職公務員薪酬與私營機構愈拉愈遠，須詳細檢討，報告以很長篇幅談及，因此事牽涉政府長期的人才培養。