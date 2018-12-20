天水圍女子抱B危站40樓簷篷　對峙逾4小時被勸服

天水圍天富苑善富閣頂樓一單位，今日(20日)中午12時許，警方接報指一名女子抱着一名初生嬰兒，危站40樓簷篷外一時來回踱步，一時危坐，險象環生，消防及警方趕至現場展開游說，飛將軍亦游繩戒備，雙方仍在對峙，談判專家亦奉召到場游說。至下午約4時40分，女事主態度開始軟化，她自行將手抱嬰兒交至單位內人士，其後位於屋內的消防員借勢摟抱着女事主，並把她拉回屋內，而天台的「飛將軍」同時游繩而下，慎防出現突發情況。



警察談判小組第三隊隊長黃浩瀚表示，警方派出8名談判專家，聯同消防處及社工合力協助下，經過逾兩小時的2小時的談判後，成功說服女事主返回屋內。黃表示，女事主近日疑受照顧小朋友問題困擾，導致情緒低落。談判組得悉情況後，立即派出隊員為女事主開解，與建立女事主互信後，談判專家曾向她說：「同小朋友未來的時光好開心」，透過分享經驗以解開其心中的鬱結，令女事主態度軟化，最終成功勸服她返回屋內。



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