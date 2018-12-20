「突破」前職員涉性騷擾　2女受害人請願促道歉

基督教青年機構突破轄下的「突破匯動青年」早前爆出性騷擾事件，兩名女學者黎明及容暉指被機構前員工性騷擾，今(20日)與約10名人士到沙田突破青年村以報佳音形式請願，要求突破就事件道歉，及制訂有效防止性騷擾政策。



教育大學社會科學系講師黎明及公開大學教育及語文學院助理教授容暉，早前性侵受害者發起聯署，至今接獲1251個簽名，今早到突破青年村示威。黎指，突破至今仍然拒絕就事件與她們會面及公開道歉，而突破是基督教機構，因此採取報佳音形式，期望突破聆聽她們的聲音。



黎表示，她去年11月在網上公開事件後，曾與突破高層私下會面，而在今年1月，突破更新了「反歧視及滋擾指引」，但當中並沒有關於「性騷擾」字眼，指引內容不清晰。她們要求突破在平等機會委員會及有關專業人士協助下，制訂有效防止性騷擾的政策，建立有效投訴機制，確保機構職員、義工和活動參與者得悉自身權利及機構責任；將「性騷擾」寫入性騷擾者的離職原因紀錄；機構責成性騷擾者以書面形式向受害人道歉。



突破匯動青年行政經理葉淑儀、人才資源經理羅慧玉接收了請願信，並指會稍後回覆。



「突破匯動青年」回覆時指，對於相關人士因事件感覺困擾及受傷害，再次予以慰問，並重申對被投訴人的行徑予以譴責，建議其向投訴人再次作出真誠道歉並反省。「匯動」承認在處理相關投訴及與投訴人的溝通方面有改善空間，但對於干犯性騷擾違法行為的人士，絕不姑息。



另外，突破機構亦回應事件指，有相關報道刊出後，該機構行政會即時召開全體同工會議，交代事件，並呼籲同工若目擊、知悉或遭受任何歧視或騷擾，馬上提出申訴，該機構定必迅速查證，公正處理，盡力支援，按需要及申訴人意願聯絡執法機構。機構董事會亦在上月初增設申訴途徑，特別成立獨立專責小組，如有人就懷疑遭受性騷擾提出申訴，將即行跟進，並直接向董事會交代。