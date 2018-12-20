內地女遭撞傷截肢　城巴車長認危駕揭曾扣滿分停牌

一名內地女遊客去年11月在旺角遭一輛城巴撞斷腳後需截肢，肇事城巴司機今日(20日)於區域法院承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，獲繼續保釋至明年2月13日，等候女事主最新的醫療報告後判刑，據了解女事主截肢之後，需使用義肢才能走路。



48歲被告廖淦泓承認於去年11月1日，駕駛着一輛城巴A21線巴士，駛經彌敦道左轉入亞皆老街時，將一名19歲少女黃曉儀撞倒，並輾過其右腿，令她需要截肢。



案情指，當日下午4時許，被告沿彌敦道北行，到亞皆老街交界遇紅燈停車，當時大批行人正等候橫過彌敦道，部分人包括拖着行李箱的女事主，站在轉角處行人邊欄杆之外。女事主指巴士開車轉彎，並向着她駛過來，她放開行李箱想後退，但遭欄杆擋着，她無路可退遭巴士撞倒，巴士左後輪更輾過她的右腳。被告在轉入亞皆老街後發現撞到人停車，立即下車查看女事主傷勢並報警。女事主盆骨腰椎右足踝骨折，右腿血液流不足，最終接受右膝下截肢手術。



被告被捕後表示，他在燈位開車前已見多名行人站近馬路邊，已響按警告，但有人沒有理會。他繼續以時速10至20公里轉彎，期間聽到車後有碰撞聲響已即時停車。事發時他加入城巴8個月，駕駛A21線亦已2個月，當時是他當日第5轉車，事發前是他的用膳時間都有休息。



求情時律師指，被告認為當時因「攞軚」太多太快，以致巴士轉向角度不足，車輪駛上了行人路邊將女事主撞倒。律師指被告事發後曾嘗試轉駕小巴，但發現車禍陰影揮之不去，今後已不能再駕駛，已轉職保安。律師並指，女事主選擇站在繁忙馬路的路邊欄杆之外，將自己處於一個危險的位置。但被告承認自己鹵莽，向女事主寫了一封道歉信之餘，並表示會接受法庭任何懲罰，認為那是他能夠做到可以補償女事主的唯一方法。



惟法庭發現被告在2012、13年間，因3次不遵守交通燈號被扣滿分停牌，駕駛紀錄並非良好，且女事主需截肢今後生活都會受影響，故須了解她的最新情況才能量刑。