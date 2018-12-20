放生黎智英唔告梁振英　鄭若驊被轟不知所謂

律政司司長鄭若驊上任快將一年，任內爭議不絕，包括「放生」壹傳媒黎智英捲入的佔中案、「黑金」秘捐案，以及刑恐東方報業集團男記者案懸而未決；及至本月12日，鄭若驊突然決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL共5000萬港元，全城狂轟並促請鄭公開交代其背後法律理據，然而她被揭放假避風頭12天，特首林鄭月娥連續兩天「封口」，無回應會否要求鄭取消休假，並到立法會解釋UGL事件。有政界中人更狠批鄭無承擔，任內多個決定「不知所謂」料「做唔長」。



曾任廉政公署調查主任的立法會議員林卓廷指，林鄭若知悉鄭若驊在放假之前宣布不檢控梁振英的決定，就不應批准鄭休假，加上早前已叫鄭交代事件，林卓廷質疑林鄭指揮不到鄭若驊，疑被當作「冇到」，狠批鄭現時搞到律政司、廉署以至整個政府焦頭爛額，表明若林鄭再不迫使鄭公開交代，就等同包庇對方及其不檢控的決定。



鄭若驊任內多次「放生」黎智英惹來建制派狂轟，她於上任不足1個月，就拍板「放生」黎智英「黑金」秘密捐款案，即於2012年起2年間，秘捐4000多萬港元予泛民政黨及議員，惹來全城狠批。



及至違法佔中於2014年9月底爆發，歷時79天，被指是佔中「幕後黑手」兼最大「金主」的黎智英，事發逾4年至今仍然逍遙法外。



而於去年6月4日傍晚，黎智英於六四維園涼亭出席祈禱會後，突走向一名在場採訪的東方記者，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「 X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等出言恐嚇，黎當時的舉止及言行已一一被錄影，證據確鑿，有相有片，東方記者事後已報警，警方於事發逾1年才急召黎智英錄口供，惟律政司一直拖字訣，事隔1年半仍未檢控黎智英。



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