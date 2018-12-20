6成青年唔信港府理財能力　聽意見表現不合格

政府有否善用公帑向來備受市民關注。一項調查發現，60%青年認為市民參與公帑運用決策，有助令資源運用更符合社會需要，但他們認為港府在交代諮詢結果，及聽取不同持份者意見的表現不合格，平均分只有4.62及4.22分，低於5分合格線。



香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，早前訪問了520名18至34歲的青年，33%受訪青年認為管理公帑最重要是改善貧富差距，25%認為是保障社會持續發展，惟63%不認為自己信任港府管理公共財政的能力、63%不滿意立法會近年在監察政府公帑運用方面的表現。



該機構與24名香港青年進行聚焦小組訪談，有青年批評港府着眼累積財富而不加善用，某程度屬資源浪費，有人就指近年多項基建工程出現嚴重超支等負面消息，影響他們對政府管理公共財政能力的信任。49%受訪者認為有份參與公共財政制訂過程重要，但小組訪談發現有青年憂慮自己的意見不獲社會信任。



政府正就新一年度財政預算案進行公眾諮詢。青年創研庫建議港府提前在每年10月下旬或11月上旬作公眾諮詢，讓官員有較充裕時間處理及分析市民意見，同時提升諮詢透明度。